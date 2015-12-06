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العثور على جثة مجهولة الهوية بها عدة طعنات بقرية فى كفر الشيخ

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العثور على جثة مجهولة الهوية بها عدة طعنات بقرية فى كفر الشيخ العثور على جثة مجهولة الهوية بها عدة طعنات بقرية فى كفر الشيخ
تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ كشف لغز العثور على جثة شخص 41 سنة، عثر عليه أهالى قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، مقتولاً وملقاه فى أحد جوانب القرية، بها عدة طعنات بالرقبة والكتف.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، ويفيد أن أهالى قرية ميت الديبة عثروا على جثة شخص به عدة طعنات وانتقل رئيس مباحث قلين لموقع الحادث وبعد المعاينة تم نقل جثة المجنى عليه إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تحرر محضرًا بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة وسرعة الكشف عن هوية المجنى عليه و ملابسات الحادث.

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مصر 365