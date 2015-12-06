موجز المحافظات.. 15 وحدة صحية فى سوهاج بدون طبيب

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، السبت، أبرزها أنه قال محمود حمدى النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، إن "مركز البلينا يعانى من عجز شديد فى الأطباء وهناك 15 وحدة صحية بالمركز لا يوجد بها طبيب" ، مشيرا إلى انه تحدث مع وكيل وزارة الصحة بسوهاج وطالبه بسد هذا العجز .

وقال ممدوح عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، رداً على ما أعلنه الرئيس السودانى عمر البشير عبر فضائية العربية، عن رفع شكوى لمجلس الأمن بخصوص انتخابات حلايب، قال: إن المشاركة في الانتخابات خير دليل علي مصرية بلادنا.

وأضاف ممدوح عمارة عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن ما يعلنه الرئيس السودانى عمر البشير من وقت لآخر، يعد مهاترات لا داعى لها لأن حلايب مصرية حتى النخاع.

وأمرت النيابة العامة بالأقصر برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، بحبس 5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاشتراكهم فى التعدى على المواطن "طلعت شبيب" داخل ديوان قسم بندر الأقصر، وتسببوا فى وفاته بعد إثبات تقرير الطب الشرعى ذلك.

وشهدت منطقة الساحل دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "السحالبة والمغاربة" تبادل خلالها الطرفان إلقاء الطوب والحجارة فيما بينهما وإطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه مصرع أمين شرطة وإصابة موظف وطالب.

و إلى أهم الأخبار:

نائب عن "البلينا" بسوهاج: 15 وحدة صحية بالمركز لا يوجد بها طبيب

نائب حلايب: تصريحات الرئيس السودانى "مهاترات".. والمدينة مصرية حتى النخاع

ارتفاع ضحايا حادث "عرس أسيوط" لـ 3 وفيات و13 مصابا

نيابة الأقصر تحبس 5 أمناء شرطة 4 أيام لاتهامهم بالتسبب فى وفاة "طلعت شبيب"

القبض على 34 مشتبها بهم فى شمال سيناء

مصرع أمين شرطة وإصابة 2 وضبط 16 فى مشاجرة بين عائلتين بطهطا

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