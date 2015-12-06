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رئيس الوزراء يغادر جوهانسبرج بعد المشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية

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رئيس الوزراء يغادر جوهانسبرج بعد المشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية رئيس الوزراء يغادر جوهانسبرج بعد المشاركة في منتدى القمة الأفريقية الصينية

شريف إسماعيل

غادر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء جوهانسبرج مساء اليوم بعد رئاسته وفد رفيع المستوى في منتدى القمة الأفريقية الصينية التي إستضافتها جنوب إفريقيا ، واستمرت أعمالها يومين بمشاركة رؤساء وزعماء ورؤساء وزراء الدول الأفريقية ، وافتتحها الرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الصينى جين بينج.

وألقى المهندس شريف إسماعيل كلمة مصر أمام المنتدى ، وأكد خلالها على أهمية التعاون الصيني الأفريقي وسبل دفعه وتطويره إلى آفاق أعلى وأوسع في مصلحة الجانبين ويسهم في التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية ، وأشار إلى آفاق الإستثمار في مصر والتيسيرات التي تقدمها القاهرة للمستثمرين، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

وعقد رئيس الوزراء ، على هامش اجتماعات المنتدى ، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والقادة بالدول الإفريقية ، وكذلك مع الجانب الصيني ، فيما أجرى الوفد الوزاري المرافق له مباحثات مع مختلف الوفود استهدفت تكريس وتعزيز التعاون المشترك وجذب الإستثمارات إلى مصر ، خاصة منطقة محور قناة السويس ، وأيضا الإتفاق على إقامة العديد من المشروعات المشتركة.

ويعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي (ئدأءأ ) الإطار الرئيسي للتعاون والحوار بين الصين والقارة الأفريقية ، وأحد أهم آليات الشراكة بين أفريقيا والعالم الخارجي ، وعقد دورته هذا العام بالتزامن مع مرور 15 عاما على إطلاق المنتدى ، ويتضمن عمل المنتدى لهذا العام في مختلف المجالات تعزيز التعاون خلال السنوات الثلاث القادمة ( 2016 – 2018).

 

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