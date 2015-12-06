فيديو| بعد هزيمة مصر من مالي.. الغندور: كنت هموت وأشوف رمضان صبحي واقف على الكرة

كتب – محمد سويلم

أثارت هزيمة المنتخب الأوليمبي اليوم من مالي، ووداع بطولة الأمم أفريقيا، موجة من استياء الإعلام الرياضي، وغضب عشاق الساحرة المستديرة.

انتقد الإعلامي الرياضي خالد الغندور، مساء اليوم، أداء لاعبي المنتخب الأوليمبي أمام المنتخب المالي وخاصًة «رمضان صبحي»، مستنكرًا من الأداء الجماعي للاعبين والأداء الفردي من جانب صبحي.

وقال الغندور ، خلال برنامجة «اللعبة الحلوة»، المُذاع على قناة «LTC» “ كنت هموت وأشوف رمضان صبحي يقف علي الكرة أمام مالي النهاردة ، ولا المهاردة دي مش بتظهر في المنتخب»، مستشهدًا بلقائة بالإعلامي الرياضي حازم إمام، في النادي صباح اليوم وتوقعاته بهزيمة المنتخب اليوم، مشيرًا لقول حازم إمام ” الفوز يتوقف على جهد اللاعبين”.

واستنكر الغندور، من تصرفات المدير الفني للمنتخب «حسام البدري»، ساخرًا من طريقة تعامله مع اللاعبين ، محملًا مسؤولية الهزيمة للجهاز الفني واللاعبين.