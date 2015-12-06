إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى سوهاج

شهد الطريق الزراعى سوهاج البلينا انقلاب سيارة ميكروباص، منذ قليل، بسبب السرعة الجنونية نتج عنه إصابة 15 شخصا من مستقلى السيارة تم نقلهم للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

كان اللواء أيمن الملاح، نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبو القاسم، وكيل فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى البلينا سوهاج بسبب السرعة الزائدة.

نتج عن الحادث إصابة نور الدين عباس، فراج سليم على، كريم عبد الباسط أحمد، خالد فهمى أحمد، ياسين أمين، عزت محمد، نصر محمود، همام محمد، منى محمد، عاطف يوسف، وليد على توفيق، محمود نور الدين، كامل السمان، حسن منصور، وخالد فهمى سائق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.