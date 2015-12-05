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دعم منظمى الرحلات بالخارج بـ 50 % لوضع أسم مصر بـ"الكتالوجات" السياحية

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دعم منظمى الرحلات بالخارج بـ 50 % لوضع أسم مصر بـ"الكتالوجات" السياحية دعم منظمى الرحلات بالخارج بـ 50 % لوضع أسم مصر بـ"الكتالوجات" السياحية
وافق هشام زعزوع وزير السياحة، على دعم الحملات المشتركة مع منظمى الرحلات السياحية بالأسواق البعيدة مثل أمريكا اللاتينية وآسيا واستراليا واليابان والصين، بهدف تنشيط السياحة الثقافية خاصة لمدينتى الأقصر وأسوان.

وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، إن الحملات المشتركة تعتمد على وضع " " فى الكتالوجات السياحية بالخارج ،على أن تتحمل هيئة تنشيط السياحة 50 % من قيمة تكلفة الطباعة والترويج للكتالوج ،على أن يتم التعاقد لمدة عامين متتاليين، مشيرا إلى أن هيئة المكتب بالاتحاد ستناقش غدا الأحد، وضع آليات التنفيذ ومخاطبة الأسواق .

وشدد "الزيات" على أهمية التحرك الفاعل فى عدة محاور لمجابهة تداعيات الظروف الراهنة، لافتا إلى ضرورة تواجد المقصد السياحى المصرى بتلك الأسواق الهامة، والمصدرة للسياحة الثقافية، موضحا أن الوزارة ستقوم بإطلاق حملة علاقات خلال أيام لتحسين الصورة الذهنية خاصة فى الدول الأجنبية، فضلا عن الجهود الطموحة لجذب المزيد من السياحة العربية، وتدشين مبادرات لدعم السياحة الداخلية خاصة إلى شرم الشيخ والأقصر وأسوان.
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