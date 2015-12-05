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ميناء الإسكندرية يعلن استمرار حركة السفن رغم سوء الأحوال الجوية

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ميناء الإسكندرية يعلن استمرار حركة السفن رغم سوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية يعلن استمرار حركة السفن رغم سوء الأحوال الجوية
أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار حركة السفن بشكل طبيعى رغم انخفاض درجة الحرارة وارتفاع سرعة الرياح، وأكدت الهيئة أنها لن تؤثر على أرصفة مينائى الدخيلة والإسكندرية.

وأكدت السلطات، فى بيان، أن حركة الشحن والتفريغ تتم بشكل طبيعى خلال الـ24 ساعة القادمة بميناء الإسكندرية والدخيلة، مؤكداً أن البوغاز مفتوح أمام حركة السفن.

وقال اللواء فتحى طه، القائم بأعمال هيئة ميناء الإسكندرية، فى بيان، وصول الباخرة " إيلى" من أوكرانيا والتى تحمل شحنة قمح التى تزن 63 ألف طن، مؤكداً تفريغ الحمولة بداخل الصوامع الغلال تمهيدا لفحصها من خلال الجهات المختصة.

يذكر أن الإسكندرية تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وأمطارا خفيفة على بعض المناطق خاصة بغرب المحافظة، كما ترتفع حركة الأمواج وسرعة الرياح وذلك فى الأيام الأخيرة من نوة القاسم>

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