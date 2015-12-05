انتهت - فالنسيا 1-1 برشلونة..مينا يوحد النتيجة والمباراة تنتهي بالتعادل الأيجابي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في إطار الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

- أحداث المباراة

80) تسديدة من بالعربي من حدود منطقة الجزاء لكن برافو امسك الكرة بثبات.

59) تمريرة ساقطة تسلمها سواريز ثم انطلق بالكرة نحو المرمى، حاول أيمن عبد النور التدخل مع الأرجيواني لكن الغلبة كانت للأخير ثم سدد الكرة لتسكن الشباك.

40) تمريرة سحرية من إنيستا تسلمها خوردي ألبا في اليسار، ثم أرسل عرضية أرضية مرت من أمام سواريز دون متابعة.

36) سواريز يمر من مدافع فالنسيا ثم يتوغل وحيدا داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى، اختار التمرير بدلا من التسديد مباشرة لكن الكرة خرجت من قدمه أطول من اللازم لم سيتطع نيمار اللحاق بها.

30) عرضية بلمسة مهارية من نيمار وصلت لسواريز المتمركز أمام منطقة الـ6 ياردات، والأرجوياني حولها بتسديدة مباشرة لكن مرت فوق العارضة.

6) طوفان برشلونة يبدأ، توغل نيمار داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لكن مرت فوق العارضة.

5) عرضية من نيمار مرت من فوق سواريز ووصلت لقدم ميسي الذي سددها مباشرة على المرمى لكن مرت فوق العارضة.

انطلاق المباراة

______________________

ويبدأ لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بنفس تشكيل المباراة السابقة ولكن بتغير واحد بإشراك خافير ماسكيرانو بدلا من ماتيو المصاب في المباراة السبقة.

التشكيل:

حارس مرمى: برافو

الدفاع: خوردي ألبا - بيكيه - خافير ماسكيرانو - داني ألفيش.

الوسط: إنيستا - راكيتيتش - بوسكيتس.

الهجوم: ميسي - سواريز - نيمار.