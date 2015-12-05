«مختل عقليًا» يقتحم مدرسة بسوهاج ويقتل طالبة.. والنيابة تقرر حبس المدير والناظر ومشرف الأمن

أمرت نيابة قسم أول سوهاج، اليوم السبت، بحبس مدير مدرسة نجع الجزار الابتدائية وناظرها ومسئول الأمن بها على خلفية اتهامهم بالتقصير والتسبب في وفاة طفلة على يد «مختل عقليًا».

على الفور أمر حماد أحمد وكيل نيابة مركز سوهاج، بحبس المتهم المختل عقليًا “أحمد.ح.ا” 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بحبس مدير المدرسة “مفيد.ع.ش” و”عاطف.ل.ب” ناظر المدرسة و”البطل.ث.ع” مشرف الأمن 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والإهمال، بعدما أشارت التحريات الأولية بصحة الواقعة.

وأمرت النيابة باستدعاء وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة سوهاج التعليمية لسؤالهما حول الواقعة.