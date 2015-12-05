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القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بتونس تلقت تدريبا فى ليبيا

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القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بتونس تلقت تدريبا فى ليبيا القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بتونس تلقت تدريبا فى ليبيا

>أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية ، أن وحدات مكافحة الإرهاب والاستعلامات بإقليم الحرس الوطنى بـ"مدنين" تمكنت من إيقاف خلية تتكون من خمسة عناصر خطيرة تابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة أحدهم عنصر إرهابى تلقى تدريبات عسكرية بالقطر الليبى ، وآخر طبيب يقوم بتقديم الدعم اللوجستى وتزويد عناصر إرهابية تونسية بالقطر الليبى بمبالغ مالية وسبق له أن تورط سنة 2012 فى قضية تسفير عناصر إرهابية إلى سوريا.

وأفاد بيان للوزارة مساء اليوم /السبت/ - بأنه من بين أهداف هذه الخلية الإرهابية استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى القطر الليبى للانضمام إلى التنظيم الإرهابى المذكور واستهداف أضرحة الأولياء بمدينة بنقردان.

وأضاف البيان أنه تمت إحالتهم على الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بالعوينة لمواصلة التحقيقات.
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