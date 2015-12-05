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الهلال الأحمر الفلسطينى: 30 مصابا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 30 مصابا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الهلال الأحمر الفلسطينى: 30 مصابا فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة

>أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن 30 مصابا فى حالات مختلفة هم حصلية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت، فى مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت الجمعية الهلال الأحمر فى بيان لها - تلقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه الليلة - إن طواقمها تعاملت مع 30 مصابا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحى والمطاطى وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأضافت أن من بين المصابين مصاب واحد بالرصاص الحى و9 بالرصاص المطاطى و20 إصابة بحالات اختناق.. وقد تجددت المواجهات اليوم بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى حى النقار فى مدينة قلقيلية وببلدة كفر قدوم غرب نابلس وفى بلدة عابود غرب رام الله.
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