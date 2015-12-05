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حافظ على نفسك فى الطقس البارد بطبق فول وعسل أسود واحبس بكوباية شاى

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حافظ على نفسك فى الطقس البارد بطبق فول وعسل أسود واحبس بكوباية شاى حافظ على نفسك فى الطقس البارد بطبق فول وعسل أسود واحبس بكوباية شاى
يسود البلاد اليوم طقس بارد وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الليل، وهو ما يرفع فرص الإصابة بالبرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسى، ونقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى تعزيز جهاز المناعة خلال هذه الأجواء الباردة، وبالتالى الحد من فرص الإصابة بأمراض الشتاء، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

ومن أبرز الأطعمة التى أوصى التقرير بتناولها القرع العسلى، وهو غنى بمزيج من فيتامين "أ" وحمض الفوليك والمنجنيز والألياف والريبوفلافين، وهى عناصر هامة لتعزيز صحة الجهاز المناعى، وأيضاً السبانخ حيث ثبت أن تناول كوب من السبانخ المطبوخة يمد الجسم بمستويات جيدة من فيتامين "ج" وفيتامين "أ" والزنك وفيتامين "هـ"، وهى كلها عناصر ضرورية للمناعة.

التوت أيضاً من الأطعمة الرئعة، لأنه غنى بفيتامين "ج" والكثير من مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الأمراض، وأيضاً يجب الاهتمام بتناول الفول وأنواع البقوليات المختلفة التى تحتوى على الزنك والمنجنيز وحمض الفوليك والحديد والألياف، بالإضافة إلى ضرورة الإكثار من تناول العسل الأسود والمشروم والبروكلى كى نقلل فرص الإصابة بأمراض الشتاء.

وزفّ التقرير بشرى رائعة لعاشقى مشروب الشاى، حيث ثبت أن تناوله بشكل منتظم يساهم فى الحد من الإصابة بأمراض الشتاء، نظراً لاحتوائه على مركبات الفلافونويد التى تساعد الجسم على محاربة الجراثيم والفيروسات.
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