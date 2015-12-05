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إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة «ميكروباص» بسوهاج‎

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إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة «ميكروباص» بسوهاج‎ إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة «ميكروباص» بسوهاج‎

أرشيفية

أُصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم بعد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى الغربي، أمام مدينة جرجا بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الحالات المصابة لمستشفى جرجا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغ يفيد إصابة 15 شخصًا بسبب انقلاب سيارة ميكروباص بقيادة خالد فهمى متوجة من سوهاج الى البلينا وبسبب السرعة الجنونية بالطريق الزراعي الغربى وأمام مدينة جرجا انقلبت السيارة فى أحد المنحدرات وفر قائد السيارة هاربًا.

نقل المصابون لمستشفى جرجا المركزى وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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