مصرع وإصابة 3 بسبب انقلاب سيارة والعاصفة الترابية بالمنيا

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية 8 بمركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية 8 بمركز المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع "حمدى.م"- 41 سنة، وإصابة "أحمد.ك" 27 سنة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفى سياق متصل أصيب سائق بكسور مضاعفة إثر سقوط شجرة فوق سيارته المحملة بالماشية، بسبب العاصفة الترابية بالمنيا والطقس السيئ بمركز دير مواس جنوب المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بسقوط شجرة على سيارة محملة بالماشية بالطريق الزراعى، وبالانتقال تبين سقوط شجرة على سيارة محملة بالماشية، مما أسفر عن إصابة "محمد.ع" 40 سنه سائق، بكسر فى العمود الفقرى، وتم نقله إلى مستشفى ملوى العام.