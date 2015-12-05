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تحسين مستوى الطلاب من خلال مشروع القرائية بكفر الشيخ ومكافأة المتميزين

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تحسين مستوى الطلاب من خلال مشروع القرائية بكفر الشيخ ومكافأة المتميزين تحسين مستوى الطلاب من خلال مشروع القرائية بكفر الشيخ ومكافأة المتميزين
قالت الدكتور منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، إن الدكتور أسامة عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، مهتم بمشروع القرائية ورفع مستوى تلاميذ المدارس وتحفيزهم، ومكافأة الطلاب الذين تحسن مستواهم القرائى، والمعلمين الذين بذلوا جهداً فى تحسين مهارات القراءة والكتابة.

وأضافت، فى بيان لها اليوم، أن المحافظ طالب بإجراء اختبار بعدى للطلاب بعد نهاية المشرع بشهر مارس القادم، للقضاء على مشكلات التحصيل فى المواد الدراسية والارتقاء بمستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

وتابعت وكيلة الوزارة، أن الدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفرالشيخ تبنى مشروع القرائية لتحسين المهارات، نظراً لما تلاحظ من تدنى مستوى القراءة والكتابة لبعض تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى ولصالح العملية التعليمية، ورفع مهارات القراءة والكتابة لدعم التلاميذ، بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى.

وأكدت وكيلة الوزارة، أنه تم البدء فى هذا المشروع من خلال عمل اختبار تشخيص للقرائية للطلبة، واشترك الطلاب الحاصلون على أقل من 60% بالبرنامج العلاجى للقرائية، ويتم تنفيذ البرنامج تحت مسمى نشاط محبى اللغة العربية، ويُدرِس للطلبة معلمو اللغة العربية الذين يتم تدريبهم بالفعل على البرنامج، على أن تكون متابعة البرنامج مسئولية مديرى المدارس، ووحدات القرائية، وموجهى اللغة العربية وموجهى الأنشطة، وذلك بعمل تقييم دورى كل أسبوعين للطلاب المستهدفين للوقوف على مدى تقدم مستواهم.

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مصر 365