إنهاء اعتصام عمال المصرية للأسمدة بالعين السخنة وعودة العمل بالمصنع

أنهى المئات من العمال بشركة المصرية للأسمدة بالعين السخنة فى السويس اعتصامهم بعد توصلهم لاتفاق مع إدارة الشركة على صرف أرباح العاملين.

وأكد العمال قيامهم بإعادة تشغيل المصنع والعودة للعمل ابتداء من الوردية الليلية، اليوم السبت، بمصنع الشركة بالعين السخنة، موضحين أنهم توصلوا لاتفاق بصرف 12 شهرا من أرباح العاملين بالشركة على أجزاء عن طريق صرف ستة شهور، ثم 3 شهور، و3 شهور أخرى.

وكان المصنع قد توقف عن العمل بعد اعتصام العاملين، واتخاذ الإدارة قرارا بتوقيف العمل بالمصنع الذي يعمل به مئات العمال.