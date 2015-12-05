حبس طالب جامعى 4 أيام لإغتصابه معاقة بكفر الشيخ

قررت نيابة كفر الشيخ حبس "فتحى .ع.س"20 سنة طالب جامعى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاغتصابه "م.ن.ل" طفلة معاقة "14 سنة "و استغل صداقته لشقيقها و إعاقتها واصطحابها لأحد الأماكن واغتصبها .

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير لأمن كفر الشيخ قد تلقى بلاغاً من أهالى الطفلة باغتصابها وتم القاء القبض على المتهم .

وتعود وقائع الحادث لقيام المتهم باستغلال الطفلة المعاقة واغتصابها وعندما علم بحملها هو وشقيقاته أخذوا الطفلة إلى أقرب عيادة للنساء والتوليد، وأجريت لها عملية إجهاض دون علم أهلها ، وعندما ساءت حالتها منذ أيام توجهت أسرتها إلى الطبيب و عرفوا حقيقة ما أصابها .

وحاول والدها معرفة من قام باغتصابها ،فاعترفت له بأن صديق شقيقها هو من فعل بها ذلك، وعندما توجه أهل الطفلة إلى منزل المتهم لم يجدوه وتبين هروبه إلى القاهرة وسافر اثنين من أقارب الطفلة إلى القاهرة وأحضرا الشاب وقاما بتسليمه إلى مركز الشرطة، التى حررت محضرًا وعرضته على النيابة العامة فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتوقيع الكشف الطبى على الطفلة.

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