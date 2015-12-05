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فيديو| البشير: حلايب سودانية وشكونا مصر لمجلس الأمن بعد إجراء انتخابات بها

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فيديو| البشير: حلايب سودانية وشكونا مصر لمجلس الأمن بعد إجراء انتخابات بها فيديو| البشير: حلايب سودانية وشكونا مصر لمجلس الأمن بعد إجراء انتخابات بها

البشير

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مثلث حلايب وشلاتين جزء من السودان.

وقال البشير، خلال حواره مع قناة العربية، اليوم السبت، إن حلايب وشلاتين قد رُسمت على أنها جزء من السودان خلال الحكم الثنائي للسودان “بريطانيا ومصر”، وقرار استقلال السودان صدر باستقلال حدودها الإدارية والتي كان من بينها حلايب.

وأضاف البشير أن القوات المصرية دخلت حلايب خلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر عام 1958، ودفعت السودان بقواتها، وصعدت القضية لمجلس الأمن، إلا أن حينها تدراكت الموقف.

وشدد البشير على أن حلايب ظلت سودانية حتى احتلتها القوات المصرية عام 1995 على حد وصفه.

وأشار البشير إلى أن الإعلام المصري ركز بشكل كبير على الانتخابات البرلمانية في حلايب، وهو ما أثار غضب لدى الشعب السوداني، وأن السودان رفعت شكوى في مجلس الأمن لإجراء انتخابات مصرية في أرض سودانية.

 

 

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