مقتل 37 من "داعش" بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى

>قتل 37 على الأقل من مسلحى تنظيم (داعش) بنيران عراقية ودعم من طيران الجيش والقوة الجوية وإسناد من طيران التحالف الدولى فى مناطق متفرقة بالعراق.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم السبت أن طيران التحالف الدولى نفذ 9 طلعات جوية ضد داعش فى تلعفر والموصل وسنجار فى نينوى والرمادى بالأنبار، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير مواقع قتالية وسيارات وأسلحة وعتاد للتنظيم.

وأشارت إلى أن غارة للتحالف دمرت ورشة لتفخيخ السيارات تابعة لداعش فى قضاء تلعفر بناء على معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.. كما نفذ طيران الجيش والقوة الجوية العراقية على مختلف قواطع العمليات لاستهداف داعش وإسناد القوات العسكرية البرية.

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