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وزير الخارجية الأمريكى: ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار فى ليبيا

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وزير الخارجية الأمريكى: ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار فى ليبيا وزير الخارجية الأمريكى: ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار فى ليبيا
قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، إنه علينا العمل على استراتيجية موحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى، معبرا عن دعم الولايات المتحدة الامريكية للمسار السياسى الديمقراطى فى تونس.

وأضاف "كيرى" خلال مؤتمر صحفى بواشنطن، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار فى ليبيا، مضيفاً "علينا تقديم الدعم للأردن ولبنان وتركيا فى أزمة اللاجئين"، مشيرا إلى استعادة 25% من الأراضى التى سيطر عليها داعش فى العراق.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن أمريكا تدعم مساعى الانتقال السلمى للسلطة فى سوريا، فيما أكد تكثيف الضربات الجوية ضد داعش فى سوريا والعراق.

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