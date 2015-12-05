"الفكر العربى" تنظم مؤتمر "التكامل العربى:تحديات وآفاق" بالجامعة العربية غدا

تنظّم مؤسسة الفكر العربى بالشراكة مع جامعة الدول العربية، مؤتمرًا تحت عنوان "التكامل العربى: تحديات وآفاق"، فى الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2015 فى مقر الجامعة العربية .

وتطلق غدًا الأحد فى تمام الساعة 11 صباحًا التقرير السنوى للمؤسسة بحضور حوالى 400 شخصية عربية منهم مفكرون وشخصيات عامة وسفراء وصحفيين وإعلاميين

ونظمت مؤسسة الفكر العربى بالتعاون مع الجامعة العربية أول أمس، الخميس، ورشة عمل بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تحضيرًا لمؤتمر فكر "14" الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح المدير العام لمؤسسة الفكر العربى الدكتور هنرى العويط، أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بالمنهجية الجديدة التى سيعتمدها مؤتمر فكر "14" واطلاعهم على آليات تطبيقها، ومناقشة الأسئلة التى سيطرحها المؤتمر وفق صياغة جديدة تحفز على التفكير والوعى من أجل تحقيق أفضل النتائج فى مقاربة موضوع التكامل بأبعاده المختلفة الثقافية والفكرية والاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أنه تم اختيار العاصمة المصرية لانعقاد المؤتمر لعدة أسباب كونها بلد المقر للجامعة العربية التى تحتفى بمرور 70 عامًا على إنشائها، إضافة إلى تولى مصر حاليًا رئاسة القمة العربية، فضلاً عن دورها فى دعم التكامل العربى.

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