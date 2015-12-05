اعتقال 23 مهاجرا غير شرعى شرق الجزائر

>اعتقل خفر السواحل الجزائرى اليوم السبت 23 مهاجرا غير شرعى بينهم امرأة كانوا على متن قاربين من صنع تقليدى بصدد العبور إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من سواحل مدينة عنابة كيلومتر شرقى الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن خفر السواحل اعتقل ثمانية أشخاص بينهم قاصر وامرأة كانوا على متن قارب تقليدى فى حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت على بعد 11 ميلا شمال شرق شاطئ رأس الحمراء، بينما جرى اعتقال 15 شخصا عند الساعة الثالثة صباحا على بعد 21 ميلا شمال نفس الشاطئ.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين غدا الأحد أمام وكيل الجمهورية بتهمة الهجرة غير الشرعية، يشار إلى أن خفر سواحل مدينة عنابة اعتقل202 مهاجر غير شرعى منذ بداية العام.

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