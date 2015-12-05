11 نصيحة لتجنب نوبات القولون.. أهمها ابعد عن المحمر والحرش والمسبك

نوبات القولون المؤلمة

كيف تتخلص من نوبات القولون؟

نوبات القولون التى تصيب صاحبها بين الحين والآخر، تسبب له الكثير من الألم والإزعاج، وخلال نوبات القولون المؤلمة يشعر المريض بحالة من الألم فى البطن مع الشعور بالانتفاخ الشديد والمرهق وعدم الراحة، خاصة بعد تناول الطعام، والخلل فى التبرز.>مشكلة الإصابة بنوبات القولون المؤلمة تحدثنا عنها الدكتورة بسمة أحمد أخصائية التغذية العلاجية، والتى أكدت خلال حديثها على أن نوبات القولون هى أكثر ما يزعج المريض، لأنها متكررة.>وتوضح الدكتورة بسمة مجموعة من أهم النصائح لتجنب الإصابة وتكرار نوبات القولون، مع العلم أن النظام الغذائى هو المتحكم الأول فى صحة الإنسان وفى مدى الإضرار بالقولون:

-اهتم بتناول الطعام قبل النوم بما لا يقل عن ثلاث ساعات، فالنوم مباشرة بعد تناول الطعام مشكلة كبيرة.

-اهتم بطبق السلطة الذى يشعرك بالشبع فى كل وجبة ويسهل هضمه ويجنبك تناول المزيد من الطعام بكميات كبيرة.

-امضغ طعامك جيدا وتأنى فى تناوله.

-الطعام الحار والشطة والمخللات تضر بأمعائك وقولونك فـ"تخلى" عنها.

-الأطعمة المصنعة والمليئة بالمواد الحافظة والألوان الصناعية والإضافات ترهق القولون.

-المشروبات الغازية لا تخلصك من الانتفاخ، على العكس تزيد المشكلة.

-اهتم بشرب الكثير من الماء على مدار اليوم.

-ابتعد عن فكرة تسبيك الطعام، واستبدلها بالطهى على البخار.

-لا تغلى طعامك كثيرا فهذا مضر.

- تجنب من الطعام الدسم والملبس والملىء بالدهون والدسم كى يسلم قولونك.

-المحمر والحرش أطعمة مدمرة للقولون فاحذرها.

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