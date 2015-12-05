أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد موسى بـ"على مسئوليتى": "جزمة عمر سليمان برقبة محمد البرادعى"

Google+ Print
أحمد موسى بـ"على مسئوليتى": "جزمة عمر سليمان برقبة محمد البرادعى" أحمد موسى بـ"على مسئوليتى": "جزمة عمر سليمان برقبة محمد البرادعى"

>وصف الإعلامى أحمد موسى، الدكتور محمد البرادعى بـ"الجاسوس"، مشددًا على أنه لا يستحق أن يحصل على منصب نائب رئيس الجمهورية السابق، وكان بمثابة نقطة سوداء فى تاريخ الوطن وسُبه فى تاريخ الشعب، وتابع "جزمة اللواء عمر سليمان ورابط الحذاء برقبة البرادعى" - بحسب تعبيره.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الأمريكان زرعوا محمد البرادعى فى بهدف توليه منصب رئاسة الجمهورية، مضيفًا: أن الإخوانى الكاتب الصحفى فهمى هويدى لم يدين تصرفات الجماعات الإرهابية وتعذيبهم للمواطنين واستهداف الشرطة والجيش المصرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport