أحمد موسى بـ"على مسئوليتى": "جزمة عمر سليمان برقبة محمد البرادعى"

>وصف الإعلامى أحمد موسى، الدكتور محمد البرادعى بـ"الجاسوس"، مشددًا على أنه لا يستحق أن يحصل على منصب نائب رئيس الجمهورية السابق، وكان بمثابة نقطة سوداء فى تاريخ الوطن وسُبه فى تاريخ الشعب، وتابع "جزمة اللواء عمر سليمان ورابط الحذاء برقبة البرادعى" - بحسب تعبيره.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الأمريكان زرعوا محمد البرادعى فى مصر بهدف توليه منصب رئاسة الجمهورية، مضيفًا: أن الإخوانى الكاتب الصحفى فهمى هويدى لم يدين تصرفات الجماعات الإرهابية وتعذيبهم للمواطنين واستهداف الشرطة والجيش المصرى.

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