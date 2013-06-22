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تألقي بأناقة الشيفون

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تألقي بأناقة الشيفون تألقي بأناقة الشيفون

عندما يهدف المصممون إلى إبراز أنوثة نسائهم، يعملون على استخدام قماش الشيفون بكثافة في مجموعاتهم. مصمّمون كثر اعتمدوا هذه الصيحة، هذا الموسم، وبعثوا أجواء رومانسية، راقية، في مختلف تصاميمهم. دخل هذا القماش الناعم إلى مختلف مجموعات المصمّمين، من دون استثناء، من القميص إلى السروال، التنورة، الفستان، الحذاء وحتى الحقائب. والرائدة في هذا المجال، هذا الموسم، كانت Chloe التي ابتكرت مجموعة شيفونيّة بامتياز، فلفتت الأنظار إليها بشدّة، وسارعت شهيرات العالم إلى تبنيها. هذا واستخدم John Galliano هذا القماش الناعم في مجموعته هذا الموسم أيضاً. وسار على نفس الخطّ مجموعة من الدور المبدعة Nina Ricci و Dior و Alberta Ferretti التي اعتمد مصمموه قصات متنوعة تداخلت فيها الأقمشة وظهر بوضوح هذا القماش المميز الذي يضفي الى الملابس نكهة رائعة تعكس الهدوء والرقي وتبتعد عن المبالغة.

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سيدتي