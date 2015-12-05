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بالصور..مدير أمن الشرقية والمحافظ يفتتحان مبادرة "عالم ماركت" لمحاربة الغلاء

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بالصور..مدير أمن الشرقية والمحافظ يفتتحان مبادرة "عالم ماركت" لمحاربة الغلاء بالصور..مدير أمن الشرقية والمحافظ يفتتحان مبادرة "عالم ماركت" لمحاربة الغلاء
افتتح اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، يرافقه الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مساء اليوم السبت، مبادرة "عالم ماركت" لمحاربة الغلاء، والتى تأتى برئاسة رجل الأعمال محمد داوود رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم جروب.
>اليوم السابع -12 -2015

وتفقد مدير الأمن عددًا من الأقسام التى تضم مختلف السلع، وأشاد بالمبادرة التى تبناها عالم ماركت لمحاربة الغلاء، وقدم "داوود" عرضا عن أبرز السلع والمنتجات التى شملها عرض تخفيض الأسعار، فيما قام المحافظ بمناقشة العاملين بالماركت حول إمكانية تخفيض بعض السلع الأخرى، الأمر الذى لقى قبولا من رئيس مجلس الإدارة، ووعد بتكرار تلك المبادرة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
>اليوم السابع -12 -2015

من جانبه قال فارس الصاوى مدير عام الفرع، إن المبادرة تأتى بعد اجتماع عقده مدير الأمن مع عدد من كبار التجار والمحلات التجارية، وذلك لمحاربة الغلاء، والذى حضره ممثلا عن المجموعة، حيث وافق "داوود" على تدعيم عدد من السلع والأصناف الأساسية التى تمس احتياجات المواطن البسيط، إذ فاق عدد السلع المدعمة 45 صنفا، مشيرا إلى أن الوجبة المتكاملة التى تحتوى على لحوم وخضراوات وفاكهة لن تتخطى 40 جنيها وفقا للسلع المعروضة فى تلك المبادرة.
>اليوم السابع -12 -2015

وأوضح الصاوى، أنه تم تدعيم تلك السلع وعلى رأسها السكر الذى يباع بسعر 4 جنيهات وربع بدلا من 5 جنيهات، بسعر أقل من سعر التكلفة الذى يبلغ 4 جنيهات ونصف، كما يباع الأرز بسعر 3 جنيهات وربع بدلا من 4 جنيهات ونصف، والزيت بسعر 7 جنيهات وربع بدلا من 8 جنيهات ونصف، وكيلو المكرونة بسعر 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ونصف، والصلصة بسعر 2 جنيه بدلا من 4 جنيهات، والدجاج المجمد بسعر 21 جنيها بدلا من 25 جنيها، وأضاف أنه سيتم تنظيم مسابقة للسحب على 6 رحلات عمرة يتنافس عليها المشاركون فى تلك المبادرة من المستهلكين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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