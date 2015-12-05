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«الأزهر» يستنكر دعوات اقتحام المسجد الأقصى

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«الأزهر» يستنكر دعوات اقتحام المسجد الأقصى «الأزهر» يستنكر دعوات اقتحام المسجد الأقصى

شيخ الأزهر أحمد الطيب

أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للدعوات الصهيونية المتطرفة التي تنادي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإقامة فعاليات لتهويد القدس الشريف وطمس هويته الإسلامية ، وذلك تزامنا مع أحد الاحتفالات اليهودية.

وأعلن الأزهر الشريف في بيان له مساء اليوم، رفضه لهذه الدعوات، وحذر من عواقبها الوخيمة التي من شأنها تأجيج مشاعر الغضب في قلوب المسلمين داخل الأراضي المقدسة وخارجها، لما يمثله الحرم الشريف من قدسية في نفوسهم، باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي الكريم مُحمد.

وطالب الأزهر الشريف كل الدول المحبة للسلام بالتدخل العاجل والفوري من أجل منع الاعتداءات البربرية المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الحرم القدسي الشريف، وسعيه الدائم لتهويد القدس، مشددا على أن تلك الدعوات التحريضية البغيضة مرفوضة رفضًا قاطعًا؛ لأن القضية الفلسطينية باقية في قلوب المسلمين وعقولهم.

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