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عواصف ترابية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية بالوادى الجديد

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عواصف ترابية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية بالوادى الجديد عواصف ترابية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية بالوادى الجديد
شهدت محافظة الوادى الجديد اليوم موجة كبيرة من العواصف الترابية والرملية التى غطت سماء المحافظة وتسببت فى حجب الرؤية على الطرق الرئيسية بين المراكز وبعضها البعض حيث رفعت المحافظة ومديرية الأمن درجة الاستعداد تحسبًا لوقوع أية أو طوارئ.

ومع استمرار الموجة الترابية وانخفاض درجات الحرارة أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد توجيهاته المشددة إلى رؤساء المراكز ومدير قطاع الصحة ومرفق الإسعاف بضرورة تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة التغيرات الجوية والاستعداد اللحظى تحسبا لوقوع أية طوارئ .

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مصر 365

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