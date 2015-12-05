القاضي والخولى يتفقدان أماكن خدمات وزارة الاتصالات بالإسكندرية

تفقد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، اليوم السبت، العديد من أماكن الخدمات التابعة للوزارة، حيث بدأت الجولة بتفقد سنترال ومكتب بريد سيدى بشر.

ووعد القاضى، أنه خلال 3 شهور سوف يتم تجديد المكتب وتطوير البنية التحتية له وتوصيل المعاشات لكبار السن وذوي الحالات المرضية والاحتياجات الخاصة فى المنازل، ثم تفقدا مكتب خدمة عملاء وسنترال ومكتب بريد سيدى جابر والذي سيتم تطويره وتطوير البنية التحتية له خلال الأيام القادمة .

عقب ذلك قام القاضى والخولى بتفقد مكتب بريد سموحة وفروع شركات موبينيل وفودافون واتصالات بسموحة بشارع البرت الأول، للوقوف على مدى رضاء العميل والمواطن للخدمة ، ثم قاما بزيارة مكتب بريد محطة مصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

على الصعيد نفسه، عقد اليوم مؤتمر بين الغرفة التجارية ووزارة الاتصالات عن ميكنة السجل التجارى والبطاقة الضربية للتجار وعمل بار كود للمنشات التجارية.

وانهى الوزير والمحافظ الجولة بزيارة مركز التميز بالغرفة التجارية والذي يمكن عن طريقة انشاء شركة لاستخراج السجل التجارى والتراخيص اللازمة لأى مشروع خلال 22 دقيقة.