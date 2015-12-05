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ضبط ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة مع راكب أيرلندى بمطار القاهرة

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ضبط ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة مع راكب أيرلندى بمطار القاهرة ضبط ألف عبوة مستحضرات تجميل مهربة مع راكب أيرلندى بمطار القاهرة
أحبط رجال الإدارة الثالثة صالة 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة جمال عبد الفتاح مدير إدارة الجمرك اليوم، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وتم كشف المضبوطات عند تفتيش ركاب رحلة للطيران القادمة من دبى، حيث اشتبه صبحى ربيع مدير الحركة فى راكب أيرلندى من أصل أردنى قادم من أيرلندا إلى دبى ومنها للقاهرة، وتم تشكيل لجنة لتفتيشه من كل من صبحى ربيع مدير الحركة ومصطفى السيد مدير الصالة الخضراء، حيث تم العثور على 1000 عبوة من مستحضرات التجميل ماركات عالمية بقيمة تزيد عن 250 الف جنيه.

وقرر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك المطار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
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