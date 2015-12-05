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مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة بولاية البحر الأحمر السودانية

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مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة بولاية البحر الأحمر السودانية مصرع شخصين جراء الأمطار الغزيرة بولاية البحر الأحمر السودانية

>لقى شخصان مصرعهما بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت بمدينة "طوكر" بولاية البحر الأحمر السودانية ، نتيجة تعرض المدينة لانهيار عدة منازل.

وقال المدير التنفيذى لمحلية "طوكر" السودانية معتصم الزاكى - لفضائية "الشروق السودانية" اليوم السبت - :" إنهم يتوقعون زيادة فى معدلات هطول الأمطار، وتعرض منازل أخرى للانهيار بسبب تراكم المياه بارتفاعات كبيرة".

وأشار إلى أن غزارة الأمطار التى هطلت خلال اليومين الماضيين بمنطقة طوكر بالبحر الأحمر، تسببت فى جرف الطريق الرابط بين طوكر وبورتسودان ، مما أعاق حركة المرور بالمنطقة.
>وناشد المسئول المحلى ، المنظمات الحكومية والمدنية بسرعة دعم المتضررين، وقال "لم تصلنا أى خدمات طبية أو صحية للحد من أى آثار لتراكم المياه".
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