صور| «الكوميسا» يطالب نواب البرلمان المصري بتذكر وعودهم للناخبين

أشاد موتانى رئيس بعثة الكوميسا، بدور وسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات البرلمانية، وأيضًا حرص الرجال والسيدات علي الإدلاء بصوتهم بالانتخابات، مشددًا على ضرورة حل المشاكل السياسية التى أدت إلى عزوف عدد كبير من الشباب عن المشاركة في الأنتخابات.

وطالب «موتاني» خلال المؤتمر الصحفى للبعثة منذ قليل، المنعقد بأحد فنادق بأكتوبر بحضور جميع أعضاء البعثة، نواب البرلمان أن يتذكروا وعودهم التي قطعوها أمام الناخب والعمل علي تنفيذها.

وأفاد فرانسوا فرنتشينو عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن المصريين تغلبوا على الإرهاب من خلال مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية وذهابهم لصناديق الإقتراع، مشيرًا إلى مشاركة المصريين في العملية الانتخابية تحدى للإرهاب والظروف السلبيه التي كانت من الممكن أن تعطل الانتخابات.