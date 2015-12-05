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كابوس الأولمبياد - ' المنتخب المصري رفض الحديث نهائيا.. والكل خلف الباب المغلق '

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كابوس الأولمبياد - ' المنتخب المصري رفض الحديث نهائيا.. والكل خلف الباب المغلق ' كابوس الأولمبياد - ' المنتخب المصري رفض الحديث نهائيا.. والكل خلف الباب المغلق '

رفض لاعبو منتخب مصر الأوليمبي والجهاز الفني الحديث مع أي وسيلة إعلامية عقب الخسارة أمام مالي وتوديع بطولة إفريقيا وحلم الأولمبياد.

منتخب مصر ودع البطولة بعد الخسارة أمام مالي ليكتفي بنقطتين في المركز الأخير. (طالع التفاصيل)

وأكد عمرو فهمي مراسل قنوات beIN Sports توجه لاعبو بشكل مباشر إلى غرف خلع الملابس.

قبل أن يغلق حسام البدري الذي رفض أيضا الحديث باب غرف خلع الملابس أمام الجميع.

وأشار مراسل beIN Sports لحالة الصدمة والحزن الشديد الذي حل على الجميع بعد خسارة من مالي وتوديع البطولة.

ويعد الأمل الوحيد للمنتخبات العربية في يد منتخب الجزائر فبعد تأهله إلى نصف النهائي أصبح هو الوحيد الذي يمتلك فرصة التواجد في الأولمبياد. (طالع التفاصيل).

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فيديو اليوم السابع

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