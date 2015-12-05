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"الإفتاء": بناء مقابر جديدة على القديمة جائز لتحقيق المصلحة العامة

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"الإفتاء": بناء مقابر جديدة على القديمة جائز لتحقيق المصلحة العامة "الإفتاء": بناء مقابر جديدة على القديمة جائز لتحقيق المصلحة العامة
أكد الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز بناء مقابر جديدة على القديمة بشرط معرفة المسئولين، مضيفاً أن تجديد المدافن يرتبط باللوائح التى تنظم عملية بناء المقابر، فهناك من المدافن ما تكون دارسة، أى طال عليها الزمان وأصبح لا يدفن فيها، والفقهاء هنا يجيزون تجديدها أو البناء عليها حسب تحقيق المصلحة العامة.

وأجاز خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إلقاء المرأة التحية على الرجال الأقارب فى الطريق، شريطة أن تأمن على نفسها، ولا يؤدى ذلك إلى فتنة.

وعن التوقف عن الصلاة بسبب المعصية، قال مدير الفتوى المكتوبة بالإفتاء إنه ينبغى على العاصى ألا يترك الصلاة لأنه عاص بل عليه أن يلجأ لربه ويصلى حتى ينال المغفرة ولا تكون المعصية معصية إبليسية تجعل الإنسان بعيداً عن ربه دائماً.

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