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اتحاد الكرة يُطيح بحسام البدرى بعد ضياع حلم الأولمبياد

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اتحاد الكرة يُطيح بحسام البدرى بعد ضياع حلم الأولمبياد اتحاد الكرة يُطيح بحسام البدرى بعد ضياع حلم الأولمبياد
انتهى العقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بخروج الفراعنة الصغار من التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2016 بالبرازيل.

وودع الفراعنة الصغار البطولة اليوم بعد الخسارة أمام مالى بهدف نظيف، وتوقف رصيدهم عن نقطتين فقط، وينص عقد الجبلاية مع البدرى على استمراره حتى أولمبياد 2016، وفى حالة الخسارة وعدم التأهل ينتهى العقد فى حينه.
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