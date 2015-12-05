رئيس مدينة حلايب لعمر البشير: مصر والسودان أشقاء إلى الأبد

>وجه اللواء وجيه المأمون رئيس مدينة الشلاتين، رسالة للرئيس السودانى عمر البشير، ردًا علي تصريحاته بخصوص حلايب: الشعب السوداني والمصري أشقاء للأبد، فلا تفتعل أزمة بينهما بتصريحاتك.

وأضاف اللواء وجيه المأمون في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن تصريحات البشير الكثيرة بسبب حلايب، لا قيمة لها لمن يقطنوا حلايب، لأنهم مصريون حتي النخاع، وإن كان بدليل، فدليل المشاركة في الانتخابات كان قاطعا.

وكان صرح الرئيس السودانى، عمر البشير، إن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، بسبب مزاعمه بأن مثلث "حلايب" المصرى الذى جرت فيه انتخابات البرلمان، هو جزءًا من الأراضى السودانية.

وزعم البشير، خلال لقاء له على فضائية "العربية": "وحلايب كانت طوال الحكم الثنائى جزء من السودان" مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطراف تحاول أن تصعد الأمور بين البلدين.

واستمر البشير، فى مزاعمه قائلاً: "قرار استقلال البلاد أكد استقلال السودان بحدوده الإدارية التى تضم حلايب، ففى عام 1958 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دخلت القوات المصرية مثلث حلايب، فيما دفعت السودان بقواتها إلى نفس المثلث، لكن بعد تدارك الموقف تم سحب القوات المصرية وظلت حلايب سودانية إلى 1995، حتى دخلت القوات المصرية واحتلت حلايب فى هذا العام".

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