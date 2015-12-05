حبس أمين شرطة لاتهامه بتقاضى رشوة مقابل تهريب سيارة محتجزة بالبحيرة

ألقت قوات أمن البحيرة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع بدر للبحث الجنائى، وإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، القبض على" هانى . أ . أ" أمين شرطة بمركز الدلنجات، لاتهامه بتقاضى رشوة 5 آلاف جنيها مقابل تهريب سيارة ربع نقل محتجزة بديوان المركز.

بدأت الواقعة باكتشاف نائب مأمور مركز شرطة الدلنجات اختفاء إحدى السيارات المحتجزة بديوان المركز، وبإخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تشكل فريق بحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى فرع بدر.

توصلت جهود فريق البحث إلى أن أمين الشرطة المسئول عن السيارات اتفق مع " مهنا . م . ق " على تهريب سيارته المحتجزة وتمزيق المحضر المحجوزة وفق له مقابل تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه.

ألقت قوة الأمن القبض على المتهمين وضبطت السيارة المهربة وتحرر المحضر رقم 10403 إدارى الدلنجات لسنة 2015، وقرر المستشار محمد شلوفة رئيس نيابة الدلنجات بسكرتارية محمد عبد العظيم ومعوض هويدى حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.