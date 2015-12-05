وكيل أوقاف المنيا: ضبط 140 كتابا للإخوان بالمساجد تدعو للعنف والإرهاب

قال الشيخ محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إنه تم ضبط 140 كتابا لجماعة الإخوان الإرهابية داخل المساجد تدعو للعنف والإرهاب فى قرى ومدن المحافظة خلال حملات تفتيشية متفرقة.

وأكد "أبو حطب"، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لفحص 30 مسجدا آخر بمحافظة المنيا تضم 30 مكتبة كبرى، لتنقيتها من الكتب التى تنشر الفكر المتطرف.

وأضاف "أبوحطب"، أن من المضبوطات 30 كتابا للإخوان بمساجد تابعة لإدارة المنيا الجديدة والتى تتحدث عن من يطلقون عليه لقب الإمام حسن البنا، ومن بينها كتب تتكلم عن شخصيته وسيرته، لافتا إلى أن هذه الكتب يتم التحفظ عليها ومصادرتها لصالح وزارة الأوقاف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه لا يوجد شخص يعتلى المنبر سوى الأئمة التابعين للوزارة ولن نسمح بعكس ذلك، موضحا أن المديرية نجحت فى ضم كثير من المساجد التابعة لأنصار الفكر المتطرف ومنها مسجد الجامعة كذلك أحد المساجد التى تكلفت ما يقرب من مليون جنيه بملوى، والذى كان الإخوان يستخدموه فى الدعاية لهم.

وأوضح الشيخ أبو حطب، أنه يوجد تنسيق بين التربية والتعليم والأوقاف من خلال عمل ندوات داخل المدارس، وأنه بصدد التنسيق معهم أيضا لفحص المكتبات الموجودة بالمدارس.