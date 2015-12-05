آلام تحت الإبط من علامات الإصابة بسرطان الثدى

سرطان الثدى أحد أخطر السرطانات التى تهدد صحة المرأة على مستوى العالم، والكثير من الأعراض تكشف إصابة المرأة بسرطان الثدى، ولكنها عبارة عن إنذار يجب الفحص العميق بعد ملاحظته واتخاذ اللازم من قبل الأطباء دون الحاجة للقلق أو الشعور بالرعب.>الكثير من الأعراض، تنذر بمشكلة ما وتدفع السيدة للبحث وراء الإصابة بسرطان الثدى،هذا ما أكده الدكتور محمد أنور استشارى جراحة الأورام، فسرطان الثدى مرض خفى يسهل محاربته باكتشافه مبكرا من خلال الكشف الدورى السيدات كل عام أو نصف العام، أو من خلال الفحص المنزلى من المرأة لثديها، أو الكشف عند الشك فى مشكلة ما أو ملاحظة أحد تلك الأعراض، وإذا شعرت بإحداها عليك التوجه إلى الطبيب المختص لفحصها الكامل واللمتخصص دون الشعور بالقلق، والتى من أهمها:

- خروج إفرازات غير طبيعية من الحلمات، سواء أن كانت إفرازات مدممة، أو صفراء أو صديد أو غيره.

>- ظهور كتل أو هضبات تظهر على منحنيات الثدى من الخارج ومرئية.

-الإحساس بكتل أو كرات أو هضاب فى الصدر غير مرئية سواء مصحوبة بألم أو بدون.

-تغير لون الحلمات، أو شكلها، أو طبيعتها، أو تغير واحدة عن الأخرى، أو تشقق ظاهر بالحلمات، أو خشونة وقسوة، أو صغر حجمها.

-وجود كتل أو آلام مبرحة تحت إبطى السيدة، وعليها فحصهم جيدا ويفضل فحص الطبيب ذاته.

>-تغير طبيعة جلد الثدى أو جزء منه بحيث يتغير طبيعته أو لونه أو الجلد تصيبه الكرمشة.