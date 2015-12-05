9 نصائح لحمل بعيد عن الاكتئاب

منذ اليوم الأول الذي تعلمين فيه بحملك، عليك أن تدركي أنت مسؤولة عن ضيف جديد يسكن أحشاءك، حيث أثبتت الأبحاث أن حالة المرأة الحامل النفسية تؤثر على جنينها سواء بالسلب أو بالإيجاب، فتقف حائرة ومتسائلة: كيف أستطيع التحكم في حالتي المزاجية، وفي انفعالاتي السلبية في ظل ضغوط الحياة التي أعيشها؟

تقدم المستشارة اﻷسرية والتربوية ومدربة المرأة والطفل نيفين جعفر، النصائح التالية لكل حامل؛ حتى تساعدها على التمتع بصحة نفسية أثناء فترة الحمل:

1 - ارسمي صورة ذهنية إيجابية لحياتك بعد الولادة، وشاهدي فيديوهات ومواقف مضحكة للأطفال؛ وعندما تصابين بإحباط أو توتر استدعي هذه الصورة الذهنية الجميلة لتهدئتك.

2 - هيئي المنزل والظروف لقدوم المولود الجديد، ما يبعدك عن القلق من كيفية تنظيم حياتك

3 - املئي أوقات فراغك بأنشطة محببة إليها؛ حتى ﻻ تقعي فريسة لأفكارك السلبية.



4 - اقرئي الكتب التي تتكلم عن صحة الحامل وجنينها، وعن تربية الطفل وكيفية التعامل معه نفسياً؛ كما ننصحك بأن تقرئي عن التفكير الإيجابي، والتعامل مع الناس والثقة وبالنفس من جوانب التنمية البشرية المختلفة.

5 - كوني بعيدة عن فكرة المكوث في المنزل باستثناء الحالات الخاصة التي يطلب منك الطبيب فيها الراحة في المنزل، فاخرجي إلى الحدائق.

6 - احرصي على أن تكون لديك في البيت مزهرية ورد، وخصصي وقتاً يومياً في الصباح الباكر، أو قبل الغروب للجلوس في الشرفة والتعرض لأشعة الشمس لمدة يحددها طبيبك.



7 - مارسي رياضة المشي، فهي مفيدة لرفع حالتك المزاجية بشرط استشارة طبيبك المعالج.

8 - ابتعدي عن الوحدة، وعن المحبطين وأصحاب الأفكار السلبية والأمراض، أو التجارب السلبية مع الحمل والولادة والأطفال وصاحبي المتفائلات.

9 - نامي واستيقظي مبكراً، واحرصي على أن يكون نومك حوالي 8 ساعات؛ حتى تحصلي على الاسترخاء اللازم لك وخذي قيلولة يومية؛ لكي يبقى الجنين مرتاحاً وبصحة جيدة، وينعم بنوم منتظم بعد الولادة.

• كيف تتعاملين مع اكتئاب الحمل؟

اكتئاب الحمل مؤشر خطير على صحتك وصحة مولودك، لذلك تقول نيفين: «شاهدي الأفلام الكوميدية، وابتعدي عن الأفلام والأغاني الحزينة ومشاهدة الأخبار والبرامج التي تبرمج العقل اللاواعي بالأفكار السلبية، أو اكتبي مشاعرك في ورقة، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة؛ حتى تشعر بأن كل مشاعرها السلبية لم تعد موجودة، ولا تنسي الحمام اليومي، فالماء يطفئ كل الطاقات السلبية ويغسلها».

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