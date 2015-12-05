أخبار عاجلة

انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

9 نصائح لحمل بعيد عن الاكتئاب

Google+ Print
9 نصائح لحمل بعيد عن الاكتئاب 9 نصائح لحمل بعيد عن الاكتئاب

السبت 05-12-2015 12:56

منذ اليوم الأول الذي تعلمين فيه بحملك، عليك أن تدركي أنت مسؤولة عن ضيف جديد يسكن أحشاءك، حيث أثبتت الأبحاث أن حالة المرأة الحامل النفسية تؤثر على جنينها سواء بالسلب أو بالإيجاب، فتقف حائرة ومتسائلة: كيف أستطيع التحكم في حالتي المزاجية، وفي انفعالاتي السلبية في ظل ضغوط الحياة التي أعيشها؟

تقدم المستشارة اﻷسرية والتربوية ومدربة المرأة والطفل نيفين جعفر، النصائح التالية لكل حامل؛ حتى تساعدها على التمتع بصحة نفسية أثناء فترة الحمل:
1 - ارسمي صورة ذهنية إيجابية لحياتك بعد الولادة، وشاهدي فيديوهات ومواقف مضحكة للأطفال؛ وعندما تصابين بإحباط أو توتر استدعي هذه الصورة الذهنية الجميلة لتهدئتك.
2 - هيئي المنزل والظروف لقدوم المولود الجديد، ما يبعدك عن القلق من كيفية تنظيم حياتك
3 - املئي أوقات فراغك بأنشطة محببة إليها؛ حتى ﻻ تقعي فريسة لأفكارك السلبية.


4 - اقرئي الكتب التي تتكلم عن صحة الحامل وجنينها، وعن تربية الطفل وكيفية التعامل معه نفسياً؛ كما ننصحك بأن تقرئي عن التفكير الإيجابي، والتعامل مع الناس والثقة وبالنفس من جوانب التنمية البشرية المختلفة.
5 - كوني بعيدة عن فكرة المكوث في المنزل باستثناء الحالات الخاصة التي يطلب منك الطبيب فيها الراحة في المنزل، فاخرجي إلى الحدائق.
6 - احرصي على أن تكون لديك في البيت مزهرية ورد، وخصصي وقتاً يومياً في الصباح الباكر، أو قبل الغروب للجلوس في الشرفة والتعرض لأشعة الشمس لمدة يحددها طبيبك.


7 - مارسي المشي، فهي مفيدة لرفع حالتك المزاجية بشرط استشارة طبيبك المعالج.
8 - ابتعدي عن الوحدة، وعن المحبطين وأصحاب الأفكار السلبية والأمراض، أو التجارب السلبية مع الحمل والولادة والأطفال وصاحبي المتفائلات.
9 - نامي واستيقظي مبكراً، واحرصي على أن يكون نومك حوالي 8 ساعات؛ حتى تحصلي على الاسترخاء اللازم لك وخذي قيلولة يومية؛ لكي يبقى الجنين مرتاحاً وبصحة جيدة، وينعم بنوم منتظم بعد الولادة.

• كيف تتعاملين مع اكتئاب الحمل؟
اكتئاب الحمل مؤشر خطير على صحتك وصحة مولودك، لذلك تقول نيفين: «شاهدي الأفلام الكوميدية، وابتعدي عن الأفلام والأغاني الحزينة ومشاهدة الأخبار والبرامج التي تبرمج العقل اللاواعي بالأفكار السلبية، أو اكتبي مشاعرك في ورقة، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة؛ حتى تشعر بأن كل مشاعرها السلبية لم تعد موجودة، ولا تنسي الحمام اليومي، فالماء يطفئ كل الطاقات السلبية ويغسلها».

أرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected]  لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية