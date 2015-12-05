انتهت المواجهة الحاسمة- حلم الأولمبياد.. مصر 0-1 مالي..تبخر الحلم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمواجهة الحاسمة بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب مالي.

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80) مسعد عوض يواصل أداءه السيء بعد خروجه من مرماه وفشل في امساك الكرة، انقض أداما على الكرة وسددها لكن رجب نبيل انقذ الموقف واخرج الكرة قبل أن تسكن الشباك

76) عرضية من كهربا سددها رمضان مباشرة على المرمى لكن مرت فوق العارضة.

59) محمد حمدي أرسل عرضية، كريم نيدفيد يعلو الجميع ثم سددها برأسه لكن مرت بجوار القائم.

57) كريم ممدوح راوغ الظهير الأيمن ثم توغل داخل منطقة جزاء مالي. سدد الكرة لكن الحارس حولها لركنية.

52) تسديدة من لاعب مالي من خارج منطقة جزاء المنتخب المصري، لكن مصطفى فتحي امسك الكرة بثبات.

استراحة

45) رمضان صبحي سلم الكرة على حدود منطقة الجزاء في الناحية اليسرى، واللاعب راوغ دفاع مالي ثم سدد الكرة أرضية ضعيفة بجوار القائم.

44) ركلة حرة للمنتخب المالي نفذها أداما مباشرة على المرمى لكنها اصطدمت في حائط الصد وتحولت لركنية.

40) حسام البدلاي يجري أولى تبدلات اللقاء بدخول كريم ممدوح بدلا من محمد فتحي.

ق19) ركلة ركنية نفذت داخل منتخب مصر سددها لاعب مالي برأسه، محمود حمدي حاول تشتيت الكرة لكنها تحولت فش شباك مسعد عوض.

- الأول لمالي!

9) تمريرة متبادلة بين حسين رجب وكهربا، انتهت تحت قدم الأخير في مواجهة المرمى لكن اللعب سدد الكرة برعونة شديدة في يد الحارس.

5) تمريرة سحرية لكهربا داخل منطقة الجزاء. تسلمها اللاعب ثم توغل داخل منطقة الجزاء لكن سددها برعونة بعيدة عن الثلاث خشبات.

3) هجمة أولى للمنتخب الوطني، كرة ساقطة داخل منطقة جزاء مالي خرج الحارس من مرماه وحاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت في نيدفيد واتجهت نحو المرمى لكن مرت بجوار القائم.

انطلاق المباراة

أحداث اللقاء