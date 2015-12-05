الخارجية: اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب دليل على ثقة المجتمع الدُولي

قال السفير أحمد أبوزيد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن اختيار مجلس الامن مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية، أكبر دليل على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على مكافحة الارهاب القضاء عليه .

وأضاف أبو زيد من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن اللجنة المعنية بمكافحة الإرهاب تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وتعتبر أهم لجنة فى الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وسيرأس السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة اللجنة، طول فترة تولي القاهرة رئاستها.

وقال أن مصر ستتابع ممولي الارهاب فى العالم، وحسابتهم الشخصية، واهدافهم، ومصالحهم، ومن وراءهم، وتقوم بكتابة التقارير لمجلس الأمن، تميهداً لمخاطبة أعضاء الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بمكافحة الارهاب .