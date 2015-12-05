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بالفيديو.. مجموعات قتالية تقتحم ساقلته بسبب خصومة ثأرية وتضبط جرينوف و22 بندقية

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بالفيديو.. مجموعات قتالية تقتحم ساقلته بسبب خصومة ثأرية وتضبط جرينوف و22 بندقية بالفيديو.. مجموعات قتالية تقتحم ساقلته بسبب خصومة ثأرية وتضبط جرينوف و22 بندقية
اقتحمت قوات الأمن مدعومة بمجموعات قتالية منطقة ساقلتة بسوهاج للفصل بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية ، بعدما تسربت معلومات لأجهزة الأمن بجمع كل طرف أسلحة وذخيرة تمهيداً لمواجهات مسلحة بين الطرفين.

ووجه أمن سوهاج ، حملة أمنية مُكبرة لضبط طرفى الخصومة بدائرة مركز شرطة ساقلته وتمكنت من ضبط 22 بندقية آلية ورشاش جرينوف ، وتنفيذ 2 قرار إزالة ، ونجحت قوات الأمن فى ضبط " جعفر . م " 40 سنة، و" وليد . ى " 19 سنة، من الطرفين، كما تم ضبط 23 قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 22 بندقية آلية عيار 7,62×39 ، وجرينوف عيار 7,62×54 ) بمنازل المتهمين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لـ "اليوم السابع" استمرار الحملات الأمنية وملاحقة حائزى السلاح، وتطبيق قانون الارهاب على من يحوز سلاح بدون ترخيص.

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مصر 365

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