بالفيديو.. مجموعات قتالية تقتحم ساقلته بسبب خصومة ثأرية وتضبط جرينوف و22 بندقية

اقتحمت قوات الأمن مدعومة بمجموعات قتالية منطقة ساقلتة بسوهاج للفصل بين عائلتين بينهما خصومة ثأرية ، بعدما تسربت معلومات لأجهزة الأمن بجمع كل طرف أسلحة وذخيرة تمهيداً لمواجهات مسلحة بين الطرفين.

ووجه أمن سوهاج ، حملة أمنية مُكبرة لضبط طرفى الخصومة بدائرة مركز شرطة ساقلته وتمكنت من ضبط 22 بندقية آلية ورشاش جرينوف ، وتنفيذ 2 قرار إزالة ، ونجحت قوات الأمن فى ضبط " جعفر . م " 40 سنة، و" وليد . ى " 19 سنة، من الطرفين، كما تم ضبط 23 قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 22 بندقية آلية عيار 7,62×39 ، وجرينوف عيار 7,62×54 ) بمنازل المتهمين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لـ "اليوم السابع" استمرار الحملات الأمنية وملاحقة حائزى السلاح، وتطبيق قانون الارهاب على من يحوز سلاح بدون ترخيص.