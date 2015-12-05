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الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة فى واقعة إدعاء فتاة تعذيبها داخل قسم شبرا

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الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة فى واقعة إدعاء فتاة تعذيبها داخل قسم شبرا الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة فى واقعة إدعاء فتاة تعذيبها داخل قسم شبرا
كشفت وزارة الداخلية حقيقة واقعة إدعاء فتاة بتعذيبها فى قسم ثان شبرا الخيمة، حيث أكدت الوزارة أن الواقعة تتلخص فى قيام المواطنة "ن . أ " باتهام إبنة أختها ( هاجر ) بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقتها ، حيث تم ضبط هاجر وتحرير محضر والعرض على النيابة ، وأمرت النيابة بحجز المتهمة على ذمة تحريات المباحث .
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>وقالت المباحث ، أن التحريات لم تتوصل لمعرفة حقيقة الواقعة ، وبناءاً على تقرير المباحث وتحرياتها أمرت النيابة بإخلاء سبيل "هاجر".

وأوضحت الوزارة ، أنها نفت وقوع أى اعتداء على هاجر أثناء فترة إحتجازها ، وأقوالها فى الفيديو المسجل تتنافى مع المنطق ، إذ تدعى أن ضابط المباحث هو من قام بالاعتداء عليها لإجبارها على الإعتراف بالسرقة ، بينما الحقيقة أن تحريات المباحث هى السبب فى إخلاء سبيلها.

وأفادت الوزارة ، أن محامى "هاجر" الذى حضر معها التحقيقات أمام النيابة العامة ، بعد أن شاهد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، بادر بالتوجه إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة للإدلاء بشهادته والتأكيد أن "هاجر" لم تتعرض لأى تعذيب أو اعتداء بدنى أو لفظى ، ولم يجد المحامى أى تفسير لما أقدمت عليه هاجر من إداعاءات عقب إخلاء سبيلها .

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مصر 365