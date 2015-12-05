"اليوم السابع" تحذر من استخدام اسمها على مواقع التواصل للنصب على المواطنين

تحذر مؤسسة "اليوم السابع" من وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء أشخاص ينتحلون صفة صحفيين بالجريدة الورقية والموقع الإلكترونى، ليس لهم علاقة إطلاقًا بالمؤسسة.

وانتحل المدعو "محمد عبد الله الخطيب" صفة مراسل "اليوم السابع" بمحافظة قنا للنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بانتماءه للمؤسسة، والمحاولة للتواصل مع عدد من المسئولين، والمواطنين، وأعضاء البرلمان بالمحافظة للنصب عليهم.

وتشير "اليوم السابع" إلى أن التواصل مع محررى ومراسلى الجريدة، يكون عن طريق التواصل مع الجريدة فقط من خلال أرقام الهواتف، والإيميلات المنشورة على الموقع الإلكترونى.

وتؤكد المؤسسة حرصها على مصلحة المواطنين، لذا وجب التحذير وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الحسابات، وجارى التوصل لأصحابها عن طريق الجهات الأمنية المسئولة، وتطالب المواطنين بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أى شخص ينتحل شخصية صحفى ببالمؤسسة دون إثبات الشخصية.



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