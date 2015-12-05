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العراق تستدعى سفير تركيا ببغداد وتطالبه بسحب قوات بلاده فورا

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العراق تستدعى سفير تركيا ببغداد وتطالبه بسحب قوات بلاده فورا العراق تستدعى سفير تركيا ببغداد وتطالبه بسحب قوات بلاده فورا
استدعت وزارة الخارجية العراقية السبت، السفير التركى فى العراق فاروق قايماقجى لتسليمه مذكرة احتجاجية بشأن دخول قوات تركية الى العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال فى بيان صحفي، إن دخول قوات تركية إلى داخل أراضى العراق دون علم المركزية فى بغداد، خرق وانتهاك لسيادة البلد، وتجاوز على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن العراق يعتبر وجود أى قوات عسكرية داخل أراضيه ودون علم حكومته عملاً معادياً.

وأضاف جمال، "أنه فى ضوء هذا الانتهاك تعلن الوزارة استدعائها السفير التركى لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاجية بهذا الصدد وعلى الجانب التركى سحب مقاتليه من داخل الاراضي العراقية فوراً"، لافتاً إلى أن الوزارة ستتحرك باتجاه المجتمع الدولى لإيقاف انتهاك تركيا لسيادة العراق وعدم احترامها لحدوده.

وكان رئيس الوزراء التركى أحمد داود اوغلو أعلن فى وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده نسقت مع الحكومة الاتحادية بشأن الجنود الأتراك المتواجدين فى الموصل، فيما جدد دعم أنقرة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى.

يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى فى وقت سابق من اليوم السبت، أن الحكومة تأكد لديها بأن قوة تركية بمستوى فوج مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع قد دخلت الأراضى العراقية، وبالتحديد فى محافظة نينوى ، مشيرا إلى أن ذلك تم دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية العراقية.
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مصر 365

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