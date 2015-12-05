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مسئول عراقى: قد نلجأ لروسيا لمنع تدخل الأتراك فى شئوننا

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مسئول عراقى: قد نلجأ لروسيا لمنع تدخل الأتراك فى شئوننا مسئول عراقى: قد نلجأ لروسيا لمنع تدخل الأتراك فى شئوننا
أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب العراقى، حاكم الزاملى، اليوم السبت، أن البرلمان سيجتمع قريباً لبحث ما وصفه بـ"الاعتداء التركى" الأخير بعد دخول قوة تركية عسكرية إلى العراق دون علم وإذن الاتحادية، فيما هدد بأن العراق قد يضطر إلى طلب تدخل روسيا لـردع الأتراك.

وقال الزاملى فى تصريحات صحفية، إن "ما قامت به تركيا هو اعتداء واضح على السيادة العراقية"، مبيناً أن "دخول القوة العسكرية التركية إلى أطراف محافظة نينوى تم بالتنسيق مع المحافظ السابق المدان بسقوط الموصل أثيل النجيفى دون علم الحكومة الاتحادية".

وأبدى الزاملى اندهاشه من "التصريحات التى أدلت بها وزارة البيشمركة بشأن عدم علمها بدخول القوة العسكرية التركية إلى نينوى"، مشيرا إلى أن "ذلك يدل على وجود أمر غريب وعجيب"، على حد تعبيره.

وأكد الزاملى، أن "مجلس النواب سيجتمع قريباً لبحث تداعيات هذا الاعتداء"، لافتاً إلى أن "العراق قادر على ردع الاتراك وإيقافهم، لكننا قد نضطر إلى طلب تدخل روسى لردع الاتراك والدخول معهم فى تحالف جديد".

يأتى ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى فى وقت سابق من اليوم السبت، أن الحكومة تأكد لديها بأن قوة تركية بمستوى فوج مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع، قد دخلت الأراضى العراقية، وبالتحديد فى محافظة نينوى، مشيرا إلى أن ذلك تم دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية العراقية.

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مصر 365

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