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مقتل عجوز بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بشبراخيت لخلافات الجيرة

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مقتل عجوز بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بشبراخيت لخلافات الجيرة مقتل عجوز بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بشبراخيت لخلافات الجيرة
اندلعت قبل قليل مشاجرة عنيفة بين عائلتين بقرية فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة لخلافات الجيرة أسفرت عن مصرع مزارع فى العقد السابع من العمر جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من الرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث شبراخيت من مستشفى شبراخيت العام بوصول "محمد . إ . ع" 65 سنة "مزارع" جثة هامدة جراء إصابته بطلق نارى آلى فى الرأس.

وعلى الفور انتقل لمسرح الأحداث اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حازم خيرى مفتش المباحث والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث شبراخيت و6 مجموعات قتالية وتمكنت القوات من السيطرة على الأوضاع.

وكشفت التحريات الأولية لنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية فرنوى منذ شهر على خلفية قيام أهالى عائلة القتيل بإضرام النيران فى قش الأرز على حافة ترعة أمام عائلة القاتل، تدخل أهالى القرية وتم الصلح فيما بينهما وبتاريخ اليوم تجددت المشاجرة التى استخدم فيها أهالى المتهمين بالقتل الأسلحة النارية كما استخدمت عائلة القتيل الشوم والعصى.

أسفرت المشاجرة عن مصرع "محمد ، إ . ع" 65 سنة، مزارع جراء إصابته بطلق نارى بالرأس.

وأضافت التحريات إلى إتهام 6 أشخاص بالقتل، وهم كل من "نعمان . م . ع" خفير شرطة، عبد المعطى.ح.م" رقيب قوات مسلحة، "وحيد.أ.ع"، رقيب قوات مسلحة، "خالد . أ . ر"، "علاء . أ . ر"، "أحمد . م . ع" تمكنت القوات من ضبط المتهمين جميعا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9263 إدارى مركز شبراخيت وبالعرض على النيابة قرر المستشار أحمد الأحول رئيس نيابة شبراخيت بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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