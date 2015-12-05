جريدة "مباشر من الأقصر":الطب الشرعى أثبت تعرض"شبيب" لضربات قاتلة

فى إطار مبادرة رعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" مضمون العدد الجديد لجريدة "مباشر من الأقصر"وشمل تقرير عن طلعت شبيب قتيل قسم شرطة بندر الأقصر وتقرير الطب الشرعى الذى اثبت تعرضه لضربات قاتلة فى الظهر والرقبة .

وأبرزت "مباشر من الأقصر" فى عناوين الصفحة الأولى اعترافات خلية تفجير معبد الكرنك ، وملف عن متاعب القطاع السياحي، و"محافظ ‏لأقصر يؤكد: 770 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي"، و"مطالب الزينية والطود والبياضية من نائب الدائرة"

>كما تضمن العدد : سرقة الأعضاء البشرية تطارد ‏المحافظة.. والضحايا من المختطفين والمرضى النفسيين، وكيف يواجه البسطاء متاعب فصل الشتاء، والشيخ أحمد مرتضى يستكمل حديثه عن فضائل الصحابة، ..وبالصور "رزقة البعيرات" تكرم" العمدة" والنواب الفائزين بحضور المحافظ، والدكتور أسامة الأزهرى فى ندوة هامة بساحة الشيخ المرتضى بالزناقطة.

وشملت عناوين الأخبار:

- تقرير الطب الشرعى ينهى أزمة ضحية التعذيب بالعوامية

- طلعت شبيب" تعرض لضربات قاتلة بالظهر والرقبة

- ننشر اعترافات خلية تفجير معبد الكرنك الإرهابية

- متاعب القطاع السياحي فى ملف خاص داخل العدد

- محافظ ?‏لأقصر: 770 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

- مطالب" الزينية والطود والبياضية" من نائب الدائرة

- سرقة الأعضاء البشرية تطارد ?‏المحافظة.. والضحايا من المختطفين والمرضى النفسيين

- كيف يواجه البسطاء متاعب فصل الشتاء

- الشيخ أحمد مرتضى يستكمل حديثه عن فضائل الصحابة

- بالصور.." رزقة البعيرات" تكرم" العمدة" والنواب الفائزين بحضور المحافظ

- الدكتور أسامة الأزهرى فى ندوة هامة بساحة الشيخ المرتضى بالزناقطة



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