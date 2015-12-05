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فقدان سوائل الجسم.. أهم أسباب انخفاض ضغط الدم

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فقدان سوائل الجسم.. أهم أسباب انخفاض ضغط الدم فقدان سوائل الجسم.. أهم أسباب انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم مشكلة مرضية يعانى منها البعض، وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم هو الأشهر، إلا أن انخفاض ضغط الدم أيضا من المشكلات التى لا يمكن إغفالها.

نقص سوائل الجسم.. أهم أسباب الإصابة بانخفاض ضغط الدم


>وعن انخفاض مستوى ضغط الدم يحدثنا الدكتور محمد سلامة أخصائى أمراض الباطنة، موضحا أنه مشكلة واضطراب يصيب ضغط الدم، نتيجة الكثير من العوامل، كالأنيميا الحادة على سبيل المثال لا الحصر، ويعانى خلاله المريض بانخفاض ضغط الدم من الدوخة، والإعياء وصداع وإرهاق شديد والكثير من الأعراض المرضية الأخرى.

وأوضح الدكتور محمد خلال حديثه عن ضغط الدم المنخفض، أن نقص سوائل الجسم بسرعة، أو بكميات كبير، وهو ما يعنى جفاف الجسم وفقدانه سوائله، أحد أهم الأسباب على الإطلاق للإصابة بانخفاض ضغط الدم.

أسباب فقدان الجسم للسوائل وتأثيره على ضغط الدم


>وتابع أخصائى الباطنة حديثه موضحا، أن الجسم يفقد معظم سوائله نتيجة الكثير من الأسباب أهمها، الإصابة بالجفاف، أو ضعف قلة شرب كميات من السوائل والمياه المطلوبة، إضافة إلى أن بعض الأدوية تسبب تخلصا حادا من البول كمدرات البول، التى تخلص الجسم من سوائله سريعا، وكذلك النقص فى السوائل نتيجة الصيام المتكرر، فضلا عن الإصابة بانخفاض حاد فى السوائل نتيجة فقدانها عن طريق الإسهال المزمن أو التقيؤ المستمر.

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